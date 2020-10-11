اجتماع لحل أزمة العمالة الغير منتظمة بصحة الوادى الجديد

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، لقاءًا مع العاملين بالإدارة الصحية بموط بمركز الداخلة بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.خلال الاجتماع تم حل مشكلة العمالة الموسمية بناءًا على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بتدبير المورد المالي لصرف رواتبهم بانتظام لحين تقنين أوضاعهم.وتابعت نائب المحافظ سير الأعمال الإنشائية بمستشفى الداخلة الجديدة، حيث أشادت بمعدلات الإنجاز بمباني المستشفى وانتهاء أعمال الخرسانات وبدء أعمال التنفيذ بمهبط الإسعاف الطائر الملحق بالمستشفى.وفي نفس السياق تفقدت أعمال الإنشاءات بالمعهد الفني الصحي الجاري إنشاؤه بمقر مستشفى الصدر القديمة بمدينة موط، وتابعت أعمال رفع الكفاءة التي تتم بالمبنى وفقًا للمواصفات الصحية، تمهيدًا لدخوله الخدمة العام الدراسي المقبل ٢٠٢١ ٢٠٢٢، والمقرر أن يضم ٣ تخصصات طبية ( فني معمل - مراقب صحي - فني إحصاء) بالإضافة إلى دراسة ضم تخصص للسياحة العلاجية ضمن تخصصات المعهد.