جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: ندعم جهود الدولة فى تطوير التعليم

ـــ الدكتور محمد العزازي: جامعة مصر لم تعاني خلال جائحة كورونا.. والجامعات الأهلية ستزيد من المنافسة ــــ الدكتور مختار الظواهري: نطبق أحدث الإجراءات الاحترازية في العالم داخل الجامعة





أسباب اختيار الطلاب للجامعة



الجامعات الأهلية ستساهم في تقوية المنافسة





توسيع مدارك الطلاب وثقافتهم

وعن الجانب التثقيفي والترفيهي للجامعة قال "العزازي": "الجامعة تعطى الفرصة للطالب كي يناقش ويحاور ولا يوجد لدينا سياسة التلقين ولدينا حوار وهذا يساهم فى توسيع مدارك الطلاب وثقافتهم، وأن الدكتور فاروق أبوزيد يقدم كتاب خاص عن الثقافة المصرية ومتاح للطلاب".



وتابع: "منذ 10 سنوات لدينا مركز لرفع قدرات أعضاء التدريس ويعمل به 12 مدرب معتمد دوليا في إطار الاهتمام بالعملية التعليمية من طلاب وأطقم التدريس وأحد المهام الأساسية فب الارتقاء بالعملية التعليمية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتقوم بالتدريب والتأهيل، بجانب المحاضرات هناك برنامج متكامل لرفع قدرات هيئة التدريس ونحن ننفرد بهذا الأمر بين الجامعات ومن الممكن الاستعانة من المدربين المتخصصين من الخارج وهناك مدربين أجانب".



الجامعة أسست للطبقة المتوسطة

وفى رده على سؤال حول الدكتورة سعاد كفافي وفلسفته: "أجاب بأن هذه الجامعة أسست من أجل الطبقة المتوسطة والرسوم الدراسية تصل الى نصف الرسوم لكليات مماثلة في جامعات خاصة أخرى، وهناك رفض من رفع الرسوم الدراسية والجامعة الوحيد التي أصرت على رسوم الدراسة كما هي، وهناك ملمح آخر بأن يقوم الطالب باستكمال دراسته ومساعدة الطلاب غير القادرين ماديا وهناك مركز اجتماعي بالجامعة لدعم الطلاب ولا يمكن أن يخرج طلاب من الجامعة بسبب هذا الأمر، وأيضا مستشفى سعاد كفافي تقوم بهذا الأمر".



القوافل الطبية بمستشفى سعاد كفافي

وتابع: "هناك أيضا ملمح آخر أن المرحومة الدكتورة سعاد كفافي ومجلس الأمناء لم يتدخلوا في الناحية الأكاديمية، وأن رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي يعطينا الثقة والحرية في اتخاذ القرارات وهذا ما يميز الجامعة وهناك عمل بشكل احترافي كبير، وأن العظيمة سعاد كفافي أسست مبادئ نسير عليها حتى الآن، والملمح الرابع تشجيع المتفوقين ومشاركة الطلاب في كل شئ يخص الجامعة، وأن القوافل الطبية "مستشفى سعاد كفافي" تمضي في كافة المحافظات ورسالتها الإنسانية والخدمية وهذا شئ أساسي وركن من أركان الجامعة".



الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة

وعلى جانب أخر قال الأستاذ الدكتور مختار الظواهري: "أننا في جامعة مصر منذ بداية أزمة كورونا اعتمدنا على مصادرنا ولجنة السلامة والصحة المهنية وكانت الجامعة سباقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وكانت عملية التعقيم وبوابات تعقيم الجامعة قامت بتصنيعها من خلال أحد الأطباء مستشفى سعاد كفافي، وعندما بدأت امتحانات الخريجين كان هناك نظام دقيق للغاية واذهلت الجميع وكنا حريصين على صحة الطلاب والعاملين بالجامعة، وكان الاهتمام بالطالب منذ دخوله من بوابة الجامعة مروراً بالامتحان وحتى خروجه واتباع كافة الإجراءات الاحترازية ، وكان هناك طاقم طبي كامل من مستشفى سعاد كفافى والدكتور محمد صفوت ، والطالب أخذ الرعاية الكاملة وتعقيم كامل بكل مدرج وطرقة وسيكشن وغير ذلك والجميع يرتدي الكمامة، وكان هناك عمل متكامل والكل مشارك فيه والمسئولين متواجدين يوميا، وكافة العاملين وجامعة مصر لم تعانى من جائحة كورونا".



وأضاف "مختار"، أن الجامعة قامت بالتوعية بخطورة جائحة "كورونا " وأيضاً مستشفى دار عزل لدعم الدولة في جهودها لمواجهة كورونا وتم افتتاحها في وقت قياسي وهذا إنجاز عظيم، وأي إصابة للعاملين بالجامعة يتم رعايته حتى شفائه والجامعة بها حوالى 5 آلاف موظف.



التوأمة مع الجامعات البريطانية

وأوضح أن جامعة مصر تهتم بالعملية التعليمية ومن أوائل الجامعات التي استخدمت وسائل التعليم الحديثة وأحدث الوسائل التكنولوجية وأطقم بشرية متميزة وذوي خبرات عالية، وفرص التدريب والاتفاقيات مع الجامعات والشركات لتدريب الطلاب، لافتًا إلى أن جامعة مصر لديها توأمة مع الجامعات البريطانية، والطالب يقوم بالتسجيل هنا ويدرس أيضا في بريطانيا ويمتلك خبرات عالية وهذا تم العمل به وأول دفعة من الجامعة قامت في هذا العام ونسعى إلى تطويرها أكثر من التعاون مع أوروبا وأمريكا وتوأمة بين أعرق الجامعات".



وتابع: "الجامعة تقدم العديد من الأنشطة الطلابية من خلال اتحاد الطلاب والأسر وانشطة مختلفة رياضية وفنية وثقافية ولدينا كوادر ومبدعين في شتى المجالات، وهناك ميزانية كبيرة لدعم الأنشطة وهذا من مميزات جامعة مصر واستيعاب طاقة الطلاب وتمكين الطلاب، ولدينا شباب مثقف وواعي، ولذلك نعطيه الفرصة كاملة كي يبدع، الشباب المصري واعي ومثقف ونمنح الفرصة كاملة للطلاب كي يكونوا فاعلين في الحدث، ونحن في جامعة مصر لدينا بدون مبالغة أفضل طلاب".

الجامعة أقل مصاريف

وأوضح أن ما يقدمه خالد الطوخي عظيم للجامعة فهو خير خلف لخير سلف، وأساس الجامعة المشاركة المجتمعية ولذلك نحن أقل مصاريف، مشيرًا إلىت أن الهدف استيعاب ذوي الدخول المتوسطة وخالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة يرفض زيادة المصاريف طبقاً لرؤية إنسانية ورائدة الدكتورة سعاد كفافي.



وأوضح أن هناك فصل تام بين مجلس الأمناء وباقي المسؤولين في الجامعة فلا يوجد تتدخل أو تداخل؛ بل هناك تعاون ودعم وأي احتياجات لا يبخل بها خالد الطوخي؛ بل يدعم وبقوة كل ما تحتاجه الجامعة، ودائما حريص على أن نأتي بأفضل الأشياء في كافة المجالات، كما ووجه "الظواهري" في الختام نصيحة للطلاب بضرورة الالتزام والإخلاص والاتقان في الحياة الجامعية وما بعد الجامعة.

في حلقة خاصة من برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والذي خصص حلقة جامعة من البرنامج عن التعليم الجامعي ودور الجامعات الخاصة والتي تأتي في مقدمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتجربتها الرائدة كأحد أهم الجامعات الخاصة في مصر والوطن العربي.واستضاف "الباز"، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، كلا من الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في حوار خاص، حول استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد وما تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها من أنشطة مختلفة ومتنوعة.وأكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدعم جهود الدولة في تطوير التعليم، وتسهم في تخريج طلاب مؤهلين للانخراط في سوق العمل، وتحسين تصنيف التعليم المصري بشكل عام من خلال التوأمات التي تعقدها الجامعة مع عدد من الجامعات الدولية ذات السمعة العالمية، لنقل خبراتها للطلاب، وتحقيق أقصى استفادة منها.وأشار "العزازي" إلى أن التعليم الهجين هو التعليم عن بعد، وأن الجامعة تستمر في عملها طوال أيام الأسبوع، وأما الطلاب ينقسمون إلى قسمين على مدار الأسبوع، لافتًا إل أن هذه الإجراءات بسبب جائحة كورونا وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية من البداية، وجامعة مصر سباقة من خلال استخدام التعليم الرقمي والاهتمام بالوسائل التكنولوجية الحديثة والإنترنت، موضحا أن جامعة مصر لم تعاني من جائحة كورونا لأن لديها بنية تحتية متقدمة، وعندما جاءت جائحة كورونا كانت هناك استعدادت ببنية تحتية وتكنولوجية متطورة.وفي رده على سؤال حول أسباب اختيار الطلاب لجامعة مصر، أجاب "العزازي" أن الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل والعملية التعليمية هي نقل المعلومات والمهارات والتدريب في المؤسسات المختلفة "التدريب العملي" وفي الكليات النظرية الجميع يقوم بالتدريب ، والعملية التعليمية بجانب المعلومات هناك تدريب مهارات الطلاب، وهناك مهارات الالتحاق بسوق العمل هذا كتاب متاح للطلاب ويتم تعريف الطالب كيف يلتحق بسوق العمل من السي في الخاص به ومهارته وغير ذلك.وأضاف "العزازي" أن العملية التعليمية بالجامعة تكسب الطالب المهارات والتدريب بجوار المعلومات وهذه منظومة تعليمية متكاملة وهذا يميز الجامعة عن سائر الجامعات، وأن هناك كلية التربية الخاصة، متابعًا: "نحن أول جامعة تنشئ هذه الكلية وتؤهل ذوي الاحتياجات الخاصة وكنا سباقين في هذا المجال ومتفردين بوجود هذه الكلية، وهذه أول كلية بالشرق الأوسط ومقسمة إلى 6 أقسام".وعن كلية الإعلام أشار "العزازي" إلى أنه بجانب التعليم النظري هناك تدريب للطلاب، وأن هناك أماكن التدريب في جميع الأماكن و القنوات والاستديوهات، وعلق "الباز" أن خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، يجهز لمشروع إعلامي كبير، فأجاب "العزازي": "أننا نسعى إلى تقديم يد العون للطلاب ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، ونحن نساهم في تخريج الطلاب جاهزين لسوق العمل، ونلاحظ في أوروبا سوق العمل يكون جاهز ومتاح أكثر للطلاب الذين اكتسبوا مهارات التدريب".وأجاب "العزازي" على سؤال حول منافسة الجامعات الأهلية للجامعات الخاصة قائلا: "إن مصر تستطيع أن تستوعب ضعف الجامعات الحالية، والجامعات الأهلية مما لا شك فيه تساهم في تقوية المنافسة، وبالتأكيد هذا سيعود بالنفع في الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية والطلاب، وجامعة مصر استطاعت تحقيق تفوق كبير وحصلنا على أربع نجوم من خمس نجوم فى التصنيف الحالي وهذا إنجاز ونسعى إلى المزيد عالميا".وأشار "العزازي" إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للجامعة أضعاف ما نحتاجه ولذلك هناك احتياج إلى مزيد من الجامعات الخاصة والأهلية وفي مقدمتها الجامعات الحكومية ولابد من الاهتمام بها وضرب مثلا بأن جامعة القاهرة تتوسع ولديها فروع جديدة، وتواجد الجامعات يخدم مصلحة البلد والعملية التعليمية، مضيفًا: "كنت سعيد بافتتاح عدد من الجامعات الأهلية وغيرها في المستقبل، وأنادي بالتوسع في إنشاء جامعات حكومية فهي منوطة باهتمام شريحة كبيرة في المجتمع".