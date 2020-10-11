هاكرز يخترقون موقع الأرشيف الوطنى لبيلاروس

اخترق هاكرز موقع الأرشيف الوطني في بيلاروس، ونشروا عليه أخبارا عن الأنشطة السياسية للمعارضة والمرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نشر مخترقو الموقع أخبارا وصورا متعلقة باجتماعات تيخانوفسكايا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وسياسيين آخرين في الاتحاد الأوروبي.كما وضعوا رابطا لقائمة بأسماء المواطنين الذين تم اعتقالهم أثناء وبعد الحملة الرئاسية في بيلاروس، حيث تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين.يذكر أن تيخانوفسكايا رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات التي نظمت في بيلاروس في أغسطس الماضي وغادرت البلاد.