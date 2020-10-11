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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربى يعلن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:48 ص
مقاتلات التحالف
مقاتلات التحالف
وكالات
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أكدت القيادة العامة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في وقت مبكر من يوم الأحد باتجاه السعودية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس " أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية".

وأضاف: "الهجوم جاء ضمن طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران السعودية".

يأتي هذا بعد حادث مماثل وقع السبت، وغداة إعلان الجيش اليمني عن تمكنه بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحقيق انتصارات على الحوثيين في محافظتي مأرب، والجوف شمال شرق البلاد.

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