طيران كندا تخفض سعر صفقة «ترانسات» بسبب تداعيات كورونا

خفضت شركة طيران كندا (إير كندا) سعر الشراء لشركة "ترانسات إيه تي" المنظمة لرحلات السياحة الدولية إلى ما يقرب من ربع العرض الذي طرحته في وقت سابق، مستشهدة بالتداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على صناعة النقل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت شركة الطيران التي تتخذ من مونتريال مقرًا لها، إنها ستخفض العرض بشأن تلك الصفقة إلى 5 دولارات كندية للسهم بدلا من 18 دولار كندي عندما تم الإعلان عن الصفقة في أغسطس 2019، لتصل قيمة الشركة إلى نحو 190 مليون دولار كندي (145 مليون دولار أمريكي).وقال الرئيس التنفيذي لـ(إير كندا)، كالين روفينيسكو: "كان لـ كوفيد- 19 تأثير مدمر على صناعة الطيران العالمية، مع تأثير مادي على قيمة شركات الطيران وأصول الطيران".