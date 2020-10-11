فرنسا تسجل ما يقرب من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

وصلت أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا في فرنسا إلى ما يناهز 27 ألفًا في يوم واحد، وهو رقم قياسي جديد، وقد تم الإعلان رسميًا عن إصابة 26896 شخصًا خلال 24 ساعة، أي أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الوباء.بهذا تسجل أعداد الإصابة قفزة كبيرة مقارنة بأول أمس الجمعة، حيث بلغت الإصابات الجديدة أمس 20339، وكانت أعداد الأمس أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا في يومها.ارتفع عدد الوفيات أيضًا بنحو 54 شخصًا أكثر من الأمس، حيث وصل اليوم مجموع الوفيات في فرنسا 32684 وفاة، وبهذا يظل وضع فيروس كورونا في البلاد شديد التوتر.ويتم تطبيق أعلى مستوى للإنذار بسبب كورونا بالفعل في عدة مدن فرنسية منها باريس وليون وليل ومرسيليا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.