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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: وفيات كورونا تتجاوز الـ150 ألفًا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:33 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، تسجيل 559 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 150.198 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 26749 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد خمسة ملايين و82 ألفا و637 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميًا من ناحية الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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