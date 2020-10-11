مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من بولندا «صور»

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي خلال الساعات الماضية أولى رحلات شركة "EnterAir" انتر اير بعد استئناف الحركة الجوية القادمة من بولندا وعلى متنها ١٨٩ راكب، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود.وكان في استقبالهم الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.وسيتم استقبال رحلة أسبوعيًا على نفس خط الطيران ويأتي ذلك في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الطيران المدني من خلال التنسيق المثمر والدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا.