روسيا.. كشف سرقة أدوية للسرطان بقيمة 1.3 مليون دولار

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، عن كشف سرقة أدوية أعدت لمرضى السرطان في مدينة بطرسبورج بقيمة تعادل نحو 1.3 مليون دولار.وحسبما أفادت وكالة أنباء "«تاس»، قال مصدر في الشرطة، إن أجهزة الأمن أجرت بالتعاون مع الاستخبارات الفدرالية، 35 عملية تفتيش في أماكن تعود لأشخاص يشتبه بتورطهم في الجريمة، أسفرت عن مصادرة وثائق وأختام وطوابع تابعة لمنظمات مختلفة، وأوراق نقدية وأدوية.وأضاف المصدر، أن أكثر من 15 شخصًا اقتيدوا للتحقيق بتهمة تورطهم في أنشطة مخالفة للقانون.وذكرت النيابة العامة في بطرسبورج، أن الأدوية المسروقة تم تخصيصها سابقًا في إطار مشروع «الصحة» الوطني، وأن ملفًا جنائيًا تم فتحه بتهمة ارتكاب جريمة سرقة نفذتها عصابة منظمة أسفرت عن أضرار جسيمة.