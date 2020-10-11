قوات هادى تصد هجومًا حوثيًا فى حيس بالحديدة

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجومًا خاطفًا نفذته جماعة «أنصار الله» الحوثية شمال غرب مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد تحركات مسلحة مكثفة للحوثيين، رصدتها وحدات الاستطلاع في اللواء الحادي عشر عمالقة، في المناطق التي تتمركز فيها العناصر الحوثية بقرية الحلة شمال غرب المدينة.وأضاف المصدر أن قوات اللواء الحادي عشر عمالقة بقيادة القائد الشيخ مصطفى دوبلة، تعاملت مع تلك التحركات واحبطت قوات العمالقة المرابطة في شمال غرب حيس، محاولة التقدم الحوثية واشتبكت مع معها وفق قواعد الاشتباك العسكري.وأكد أن القوات المشتركة كبدت الحوثيين خسائر فادحة بالعتاد والأرواح وأجبرتها على الفرار إلى مواقعها السابقة تجر خلفها أذيال الهزيمة.