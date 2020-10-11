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الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: أرمينيا وأذربيجان أكدا تقيدهما الصارم بوقف إطلاق النار في كاراباخ

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:36 ص
كاراباخ
كاراباخ
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أعلنت روسيا التزام أرمينيا وأذربيجان باتفاقات وقف إطلاق النار في منطقة نزاع ناجورنو كاراباخ، والتقيد الصارم بوقف إطلاق النار والتي جرى التوصل إليها بعد مشاورات وزراء خارجية الدول الثلاث في 9 أكتوبر في موسكو.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية - أن محادثات هاتفية جرت مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني، زهراب مناتساكانيان، وجيهون بيراموف، اللذين أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ.

وأعلن وزير الخارجية الروسي - في وقت سابق اليوم - التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر.

وقال لافروف - للصحفيين ردًا على نداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفقًا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا باشينيان - إن الطرفين اتفقا على إعلان وقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الـ12 من العاشر من أكتوبر الجاري 2020 لأغراض إنسانية، لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف لافروف أن، الاتفاق على معايير محددة بشأن وقف إطلاق النار في ناجورني كاراباخ سيتم بشكل منفصل، مضيفًا "أن وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان اتفقوا على وثيقة مشتركة".

وامتدت المباحثات لـ10 ساعات، وجرت المباحثات في جلسة مغلقة، وامتنعت الأطراف عن الإدلاء ببيانات قبل بدء المباحثات.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو أمس، بشأن الوضع في ناجورنو كاراباخ، كما طالب بإنهاء الأعمال القتالية في ناجورنو كاراباخ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

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