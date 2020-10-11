إتلاف 1303 ألغام وعبوات ناسفة حوثية فى الساحل الغربى اليمنى

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، تنفيذ عملية إتلاف وتفجير 1303 ألغام وعبوات ناسفة وقذائف زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي اليمني.وذكر مكتب «مسام» الإعلامي - في بيان أوردته قناة «العربية الحدث» الإخبارية - أنه تم إتلاف وتفجير 1303 ألغام وعبوات ناسفة وقذائف غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي، مضيفًا: «أن عملية الإتلاف شملت 151 لغمًا مضادًا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد، و28 قذيفة منوعة، و950 ذخيرة منوعة، و165 فيوز، وقنبلة واحدة و4 عبوات ناسفة».وأشار إلى أن مشروع «مسام» في اليمن يعمل بـ32 فريقًا هندسيًا موزعين على 8 محافظات يمنية محررة ابتداء من اليتمة في محافظة الجوف وانتهاء في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.وكان فرق «مسام» قد تمكن الأسبوع الماضي من نزع 1402 لغم، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع وحتى الثاني من الشهر الجاري 189 ألفًا و197 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.