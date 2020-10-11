دورى أمم أوروبا.. إسبانيا تتصدر بالفوز على سويسرا

فاز منتخب إسبانيا لكرة القدم على ضيفه سويسرا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفريدو دي ستيفانو في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالقسم الأول بدورى الأمم الأوروبية.أحرز هدف منتخب إسبانيا ميكيل اويارزابال في الدقيقة 14.ومباراة أخرى، أقيمت بنفس التوقيت والجولة والمجموعة، فاز منتخب المانيا على مضيفه أوكرانيا 2-1 على ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي.أحرز هدفى المانيا ماثياس جينتير فى الدقيقة 20، وليون جوريتسكا فى الدقيقة 49، وهدف أوكرانيا روسلان مالينوفيسكى من ضربة جزاء في الدقيقة 77.وبهذه النتائج، ارتفع رصيد إسبانيا إلى 7 نقاط فى الصدارة تليها ألمانيا برصيد 5، وأخيرًا سويسرا برصيد نقطة واحدة.