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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: الجيش الكولومبى يدرب ألف مرتزق لتخريب الانتخابات البرلمانية فى فنزويلا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
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قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن كولومبيا تدرب ألف مرتزق لـ"تخريب" الانتخابات البرلمانية المقررة في بلاده 6 ديسمبر المقبل.

وأضاف مادورو - خلال كلمة متلفزة - "في هذا الوقت الذي أتحدث إليكم فيه، يجري إعداد أكثر من 1000 مرتزق في كولومبيا تحت تدريب الجيش الوطني الكولومبي وهياكل المخابرات الكولومبية، بعلم وحماية ودعم الرئيس إيفان دوكي".

وأشار مادورو إلى أن المرتزقة يسعون للتسلل إلى فنزويلا لتخريب المناخ السياسي والانتخابي، مضيفًا أنه "في هذا الوقت يتعين على فنزويلا تفعيل جميع آلياتها الاستخباراتية والحماية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والشرطية لأننا دولة تحت الحصار والتهديد والمؤامرة والتأمر الدائم، ولكن ها نحن نقف".

جدير بالذكر أن فنزويلا قطعت العلاقات مع حكومة دوكي في فبراير 2019، بعد أن انضمت بوجوتا إلى الخمسين دولة التي تعترف بخوان جوايدو كرئيس مؤقت بعد أن نصب نفسه رئيسًا مزعومًا مع فوز مادورو في انتخابات 2018.

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