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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11-10-2020

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:57 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11-10-2020 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوق تداول العملات المحلية وبلغ متوسط سعره 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11-10-2020

سجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء في بنك الإسكندرية بسعر 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع،و تداول سعر الريال فى بنك العربي الأفريقي، 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

يشار الي أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

جدير بالذكر أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.

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