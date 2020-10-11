سعر اليورو اليوم الأحد 11-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الاحد 11-10-2020 في البنوك المصرية

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، كما انخفض سعر اليورو في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.53.



أسعار اليورو وفي البنك العربي الافريقي الدولي استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.56، كما استقر سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي ليسجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.59، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58.

