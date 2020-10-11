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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 11-10-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:38 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الاحد 11-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك مصر والبنك المصري الخليجي مقابل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري واستقرار سعره في بنك الكويت الوطني.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.53، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55.

سعر اليورو اليوم الاحد 11-10-2020 في البنوك المصرية

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك التعمير والاسكان فسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، كما انخفض سعر اليورو في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.53.

أسعار اليورو

وفي البنك العربي الافريقي الدولي استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.54، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.56، كما استقر سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي ليسجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.59، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58.

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