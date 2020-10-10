«كينج مصر».. حكاية فنان جرافيتى يحلم بالمنافسة العالمية

وقف أمام حائط روضة الأطفال بعد طلب خاص من إحدى المدرسات برسم لوحة للأطفال على الجدار الخارجي، لم تكن له علاقة مباشرة بالرسم، ظن أنه أتى لكتابة بعض العبارات والحكم العامة بالخطوط العربية، كما اعتاد أن يفعل منذ أن كان بالمدرسة الإعدادية.ظن أنه لن ينجز المهمة، وأحضرت المعلمة أحد أكياس الحلوى من يد طفل، وطلبت منه أن يحاول تقليد الشخصية الكرتونية الشهيرة الموجودة على كيس الحلوى، فوجد أن الأمر ليس صعبًا فقط سيرسم «سبونج بوب» الشهير، وستنال اللوحة البسيطة إعجاب الأطفال.حصل محمد فاروق على فرصة غيرت حياته قبل عشر سنوات عندما رسم «سبونج بوب»، ليتحول بعد إلى أحد أشهر رسامي الجرافيتي على الجدران: «بدأت علاقتي بمجال الرسم لما علمت نفسي الكتابة بالخط العربي وأنا في إعدادي، وكنت بحاول أساعد والدي ووالدتي ماديًا».فتح له الخط العربي الباب للعمل في مجال التصميمات والدعاية والإعلان بعد أن أنهى دراسته بكلية نظم المعلومات، ومع سنوات كثيرة من التدريب على الرسم عبر مواقع الإنترنت والتعليم الذاتي، سافر فاروق إلى السعودية، وهناك حصل على لقب «كينج مصر» بعد أن شهدت شوارع المملكة على لوحاته المميزة.وقال فاروق: «اشتغلت في البداية في رسم واجهات المحلات الجديدة، زي محلات البلايستيشن، دايما بيطلبوا رسومات جذابة وفيها ألوان وأشكال مختلفة لجذب نظر الشباب، وبعض الكافيهات بتطلب لوحات بسيطة على الحوائط، والحمد لله بقدر أعمل كل أنواع اللوحات وكلها بتطلع بنفس الدقة والجودة».« محمد رمضان، محمد صلاح، طبيب الغلابة، رونالدينهو»، والكثير من لاعبي كرة القدم والفنانين رسم لهم فاروق لوحات على الجدران، وقال فاروق: «أكتر مرة فرحت فيها لما لاعب الكرة العالمي رونالدينهو شاف الرسمة اللي عملتهاله، وشكرني بنفسه عليه في رسالة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحلى لحظة لما عرفت أنه بيتابع شغلى على موقع انستجرام».يحصل متابعو «فاروق» على لوحات جديدة وفق مقترحاتهم، فهو يستمع إلى متطلبات متابعيه وينفذ لهم ما يحلمون بها، لوحات واقعية لأشخاص أو ألوان مبهجة على شكل لوحة تريح النظر وتثير الفرحة في نفوسهم.ويحلم الفنان الشاب بألا يترك جدارًا عاريًا في مصر إلا وألبسه أفضل الألوان واللوحات من فن الجرافيتي، فيطمح لنشر الفن في كل مكان، والارتقاء بالجرافيتي المصري حتى ينافس اللوحات العالمية.