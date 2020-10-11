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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 11-10-2020 فى البنوك المصرية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:54 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 11-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:


محليًا، لليوم الثالث علي التوالي شهد سعر الدينار الكويتي تراجعًا حادًا في كافة البنوك المصرية والمحلية أمام الجنيه مقابل استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.54.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 11-10-2020

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.76 جنيه وللببيع 51.54، كما تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.03 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52.

أسعار الدينار الكويتي
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي تراجعًا أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي انخفض سعر الدينار ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.45، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.54.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.47، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.07 جنيه وللبيع 51.54، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.79 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.54.، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47.

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