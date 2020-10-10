رئيس «مصر للعلوم والتكنولوجيا»: الجامعات الأهلية ستزيد من المنافسة مع الخاصة

أكد الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مصر تستوعب أضعاف الجامعات الموجودة حاليا، سواء أهلية أو خاصة أو حكومية.





وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الجامعات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر تساهم في زيادة حدة المنافسة بين الجامعات في مصر، متابعا: "المنافسة دائما لصالح الطالب وهتعمل على زيادة قدرة الجامعات والارتقاء بالعملية التعليمية بصورة مستمرة".