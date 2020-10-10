وزيرة الثقافة: الأوبرا أحد الأعمدة القوية لتطوير الوعى

مع أول ليالي العام الـ32 للأوبرا.. قدمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وفنانيها والعاملين بها وحثتهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية.وقالت إن، الأوبرا المصرية أحد الأعمدة القوية للثقافة وتساهم بفعالياتها المتنوعة في مساعي تطوير الوعي وبناء الإنسان والارتقاء بالحس الفني، وتابعت أن الأوبرا منذ افتتاحها عام 1988 نجحت في نقش سطور من نور على صفحات تاريخ الفنون والثقافة إقليميًا وعالميًا وجاءت انعكاسًا بارزًا للريادة الحضارية في كافة المجالات.وأشارت إلى دورها المهم في صون أشكال الإبداع التراثي وعرض مختلف ألوان الفنون المحلية الجادة ونقل ثقافات العالم إلى شعب مصر.قال صابر إن، الأوبرا مستمرة في أداء دورها باعتبارها نافذة لعرض الفنون الجادة ومركزًا ثقافيًا تنويريًا يعمل بخطة ذات ملامح وتحمل العديد من القيم السامية، موضحًا الاهتمام بتشجيع ومساندة شباب الموهوبين من خلال إتاحة الفرصة لهم للتواصل مع كبار الفنانين من خلال الفعاليات والانشطة المتعددة التي تحتضنها مختلف مسارحها.وكانت دار الأوبرا قد احتفلت بعامها الـ32 على المسرح الكبير بأمسية كلاسيكية مميزة تألق خلالها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة: إيمان مصطفي، رضا الوكيل، عمرو مدحت، جولي فيظي مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا.وتضمنت السيمفونية التاسعة للمؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن والتي تعد أحد أعظم المؤلفات في تاريخ الموسيقى العالمية، وأطلق عليها النقاد اسم السيمفونية الكورالية وتم ادائها ببراعة عبرت عن التفرد الذي تمتاز به الأوبرا ومنظومتها على كافة المستويات.