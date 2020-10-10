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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«قبل رحيلها بيومين».. كواليس إذاعة خبر وفاة «أم كلثوم» بالخطأ

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:27 م
أم كلثوم
أم كلثوم
وائل توفيق
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كان أول خبر أذيع عن وفاة أم كلثوم كوكب الشرق من الإذاعة والتلفزيون في نشرة الساعة الخامسة، فقد انضمت موجات الإذاعة آنذاك، وبعدها أذيع الخبر ثم تلاه إذاعة نعي الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء وقتها، ثم نعي الإعلام ثم تلاوة القرآن الكريم، ثم نعي وزارة الثقافة الذي تلاه الأديب يوسف السباعي، وتناقلت وكالات الأنباء الخبر، وأذاعته بكل لغات العالم.

وللمصادفة الغريبة، أن إذاعة القاهرة قبل رحيل أم كلثوم بيومين أذاعت نبأ الوفاة، ولكنها عادت وكذبته، فقد كانت أم كلثوم تصارع المرض داخل غرفة الإنعاش بمستشفى المعادي.

وبعد وفاتها انتشر الخبر في أروقة المسشتفى بسرعة البرق، وانفجر الموجودين في صراخ وبكاء حاد، واستعانت إدارة المستشفى بقوات الأمن في محاولة يائسة لمنع المرضى وإعادتهم إلى أمكانهم خوفًا عليهم من الزحام.

واتصل الدكتور الحفناوي زوج كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بالمهندس سيد مرعي رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت، والدكتور كمال أبو المجد وزير الإعلام، وأبلغهما نبأ وفاة أم كلثوم، بينما كانت غرفة السويتش بمستشفى المعادي التي لم يهدأ عن العمل يوم الوفاة، ترد على استفسارات العالم أجمع، وخصوصًا من السعودية والكويت وسوريا ولبنان وجميع محافظات مصر، كما كانت تسأل عن صحة أم كلثوم حتى بعد أن ماتت.

وبعد وفاة كوكب الشرق أطفئت أنوار الممر الذي توجد به غرفة الانعاش بمستشفى المعادي، حيث ترقد أم كلثوم، حسبما ذكر في كتاب «عبد الناصر وأم كلثوم..علاقة خاصة جدًا» للكاتب حنفى المحلاوي.

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