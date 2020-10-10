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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تبون يدعو لانتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:48 م
تبون
تبون
محمد عمر
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جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، التأكيد على موقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة ودفاعها عن مبدأ الشرعية الشعبية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ودعم بلاده للحل السياسي في ليبيا.

وقال تبون في كلمة له بمناسبة زيارته لمقر وزارة الدفاع اليوم إن الجزائر تواصل بمكانتها الاستراتيجية وثقلها الاقليمي، مساعيها الدائمة لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإيجاد حلول سياسية سليمة لا تكون إلا بتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدا عن التدخلات والصراعات الدولية التي ستؤزم المنطقة أكثر فأكثر وذلك وفق الإذاعة الجزائرية.

وحذر تبون من أنه في حالة لم يجمع شمل الشعب الليبي كله سيؤول الوضع نحو كارثة كبرى، وحدوث انزلاقات عند الأشقاء الليبيين والقبائل الليبية بالتحديد، سيُصبح الحل مستحيلا.

ودعا الرئيس الجزائري إلى الإسراع في أقرب الآجال لإطفاء النار في ليبيا، وإيقاف النزيف، بانتخابات تشريعية يشارك فيها كل الشعب الليبي بكل أطيافه، ليخرج قيادة متجذرة في الشعب والتراب الليبيين.

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