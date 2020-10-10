في يوم الصحة النفسية.. 10 نصائح ذهبية للعيش في سلام

في 10 أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة النفسية من أجل إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية ويركز موضوع هذا العام على منع الانتحار.ففي كل عام، يُودي نحو 800 ألف شخص بحياتهم، بجانب عدد أكبر من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار، والغرض من هذا اليوم هو إجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سواء، وكان أول احتفال بهذا اليوم في 1992 بناءً على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية.الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، نصح المواطنين في اليوم العالمي للصحة النفسية بألاّ يضعوا أحلام أكبر من قدراتهم:"اجعل أحلامك مرحلية في قدر إمكانياتك، واعلى بها تدريجيًا".وواصل فرويز نصائحه، لـ"الدستور":"نظم وقتك بين أهلك وعملك وأصدقائك، اهتم بهواياتك ونمّيها، ابعد عن المخدرات لا تجعل نفسك تحت رحمة أي نوع من الأدوية أو المكيفات"، وطالبهم بالحفاظ على ساعات نوم، مع الاهتمام بسلامة الغذاء الصحي، اجعل علاقتك بربك دائمًا موصولة بالصلاة والزكاة والدعاء، استمتع بممارسة الرياضة في قدر إمكانياتك، وسعادتك شخصيًا لا أحد يمنحها لك، لكن أنت من يحافظ عليها بما تحب أكل معين"، لافتًا إلى الالتزام بسماع موسيقى معينة، التواجد مع أناس تحبهم والأماكن التي تفضلها.واليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام يأتي في وقت تغيرت فيه حياتنا اليومية تغيرًا كبيرًا نتيجة لجَائحة (كوفيد-19)، وقد جلبت الأشهر الماضية معها العديد من التحديات بالنسبة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية في ظروف صعبة ويذهبون إلى العمل وهم يخشون من حمل الوباء معهم عند عودتهم إلى المنزل؛ والطلاب الذين اضطروا إلى التكيّف مع حضور الدروس في المنزل، والتواصل بقدر محدود مع المعلمين والأصدقاء، وشعروا بالقلق على مستقبلهم؛ والعمال الذين تتعرض سبل عيشهم للخطر؛ والعدد الهائل من الأشخاص الذين وقعوا في براثن الفقر أو الذين يعيشون في بيئات إنسانية هشة ويفتقرون إلى الحماية من "كوفيد-19"؛ والأشخاص المصابين بالحالات الصحية النفسية ويعاني العديد منهم من العزلة الاجتماعية أكثر من ذي قبل، ناهيك عن هؤلاء الذين يواجهون الحزن على رحيل شخص عزيز لم يتمكنوا في بعض الأحيان من وداعه.