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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:57 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
راندا التوني
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب شحنة من الأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتم ضبط المتهمين بناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من طارق عبد المنعم، مدير إدارة الأمن الجمركي، وطاهر بخاطره، مدير إدارة المكافحة، ووليد عيسى، مدير إدارة الوديعة والتى أكدت اعتزام الراكب «ع. ع. ع»، القادم من إيطاليا على طائرة خطوط ويز إير، تهريب كميات من الدواء ومستحضرات التجميل، وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray بمعرفة مرسي عبد الستار.

وبالعرض على سعد عبادي، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لكشف المشمول، وتبين وجود 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦٠٤٨٥٠ جنيه.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٢٠١٢.

يأتي ذلك بناء على تعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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