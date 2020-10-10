«دلتا» يقطع الكهرباء مجددا عن سكان لويزيانا الأمريكية

استيقظ ما يربو على نصف مليون من سكان لويزيانا الأمريكية اليوم، على انقطاع للكهرباء بعد أن اجتاح الإعصار دلتا الولاية، وكانت الكهرباء قد عادت لتوها إلى بعض المنازل التي كانت تضررت قبل أسابيع من الإعصار لورا.وبعد عدة ساعات، كان هناك حوالي 575 ألف عميل في جميع أنحاء لويزيانا دون كهرباء، بانخفاض عن 600 ألف تقريبا، وفقا لموقع (باور أوتيدج دوت يو.إس) على الإنترنت ويتتبع انقطاعات الكهرباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وفي مدينة ليك تشارلز، عادت الكهرباء إلى سيلفيا باسترانو (65 عاما) منذ حوالي عشرة أيام، كما قالت، في حين استعادت اتصالها بالإنترنت الأسبوع الماضي.وقالت أثناء تقييم الأضرار التي لحقت بسقف منزلها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت "كنا في سبيلنا للعودة إلى الوضع شبه الطبيعي ثم وقع هذا،" في إشارة إلى الإعصار دلتا.ووصل دلتا إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثانية مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 161 كيلومترا في الساعة أمس الجمعة، بالقرب من بلدة كريول، لكن هدأت قوته بحلول اليوم.وزاد الإعصار دلتا من حجم الأضرار التي سببها بالفعل الإعصار لورا الأكثر قوة والذي وصل إلى الشاطئ في هذه المنطقة في أواخر أغسطس.