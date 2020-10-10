رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دلتا» يقطع الكهرباء مجددا عن سكان لويزيانا الأمريكية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:54 م
قطع الكهرباء عن سكان
قطع الكهرباء عن سكان لويزيانا
وكالات
طباعة
استيقظ ما يربو على نصف مليون من سكان لويزيانا الأمريكية اليوم، على انقطاع للكهرباء بعد أن اجتاح الإعصار دلتا الولاية، وكانت الكهرباء قد عادت لتوها إلى بعض المنازل التي كانت تضررت قبل أسابيع من الإعصار لورا.

وبعد عدة ساعات، كان هناك حوالي 575 ألف عميل في جميع أنحاء لويزيانا دون كهرباء، بانخفاض عن 600 ألف تقريبا، وفقا لموقع (باور أوتيدج دوت يو.إس) على الإنترنت ويتتبع انقطاعات الكهرباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي مدينة ليك تشارلز، عادت الكهرباء إلى سيلفيا باسترانو (65 عاما) منذ حوالي عشرة أيام، كما قالت، في حين استعادت اتصالها بالإنترنت الأسبوع الماضي.

وقالت أثناء تقييم الأضرار التي لحقت بسقف منزلها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت "كنا في سبيلنا للعودة إلى الوضع شبه الطبيعي ثم وقع هذا،" في إشارة إلى الإعصار دلتا.

ووصل دلتا إلى اليابسة كإعصار من الفئة الثانية مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 161 كيلومترا في الساعة أمس الجمعة، بالقرب من بلدة كريول، لكن هدأت قوته بحلول اليوم.

وزاد الإعصار دلتا من حجم الأضرار التي سببها بالفعل الإعصار لورا الأكثر قوة والذي وصل إلى الشاطئ في هذه المنطقة في أواخر أغسطس.

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 قاصرات

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

أسباب تحفزك لتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا

الصور

image description

الرئيس السيسي يزور جناح مدينة الأثاث بمعرض «تراثنا»

image description

محافظ أسيوط يلتقى أهالى قرى ديروط لبحث احتياجاتهم وحل شكاواهم

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تنسيق الأزهر 2020.. مؤشرات القبول بالكليات في القاهرة والأقاليم

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

كفاح «نمنم».. أصغر شيف مأكولات صينية في مصر

الليبيون يعانون الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

أيام زمان

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«كنت ناصري».. اعترافات نجيب محفوظ عن ثورة يوليو

أنقذها من الإفلاس.. لماذا ذبحت منيرة المهدية «ديك رومي أحمر» على مدخل مسرحها؟

سر نعيمة عاكف.. حاولت القفز من برج إيفل لسبب غريب ثم انهارت من البكاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
نوبل للسلام.. والطعام
د.أحمد الخميسى
ذكرى ميلاد شوقى.. شاعر الأمراء
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
المزيد

الثقافة

تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر

أحمد عواض يشهد بروفات ختام «ابدأ حلمك» (صور)

عمارة إبراهيم يشيد بكتاب «الرقابة على أعمال مجلس النواب»

ورشة «مدرسة الديكور» بالثقافة السينمائية