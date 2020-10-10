أبو مازن يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية على تويتر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى اليوم السبت مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر في الضفة الغربية.ولاودر رجل أعمال أمريكي حضر حفل التوقيع في البيت الأبيض في 15 سبتمبر على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين لإقامة علاقات رسمية.وقال لاودر لصحيفة عرب نيوز السعودية في 16 سبتمبر إنه يأمل في أن يعيد الاتفاق الفلسطينيين إلى محادثات السلام مع إسرائيل والتي انهارت في 2014.وقطع الفلسطينيون العلاقات الدبلوماسية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهموها منذ وقت طويل بالانحياز لإسرائيل، ورفضوا التحركات الدبلوماسية لدول الخليج تجاه إسرائيل.وقال مسؤول فلسطيني لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن لاودر لم يكن يحمل رسالة من البيت الأبيض.