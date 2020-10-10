مقتل 18 في معارك بين جماعات متصارعة جنوب السودان

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم في معارك بين مجموعات سكانية متصارعة في جنوب السودان.وقالت السلطات اليوم، إن القتال في شمالى البلاد بدأ بالفعل يوم أمس الجمعة واستمر حتى صباح اليوم السبت، مشيرة إلى أن 34 شخصا أصيبوا بجراح.وأضافت السلطات أن عشرات الأطفال فروا وظلوا مختبئين في البداية.واندلع القتال بعد مقتل رجل أمس الأول الخميس، واتهمت جماعات سكانية متنافسة بعضها بعضا بارتكاب الجريمة.