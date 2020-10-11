سعر الدولار اليوم الأحد 11-10-2020
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم عبر هذا التقرير، حيث استقر، اليوم الأحد، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل الدولار 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.
وعالميًا تراجع الدولار، متكبدًا خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرًا، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.
وترجع قفزة اليوان، التي جاءت حين استأنفت الأسواق الصينية عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأسباب من بينها اللحاق بالعملة في التعاملات الخارجية والتي ارتفعت مقابل الدولار المتراجع خلال الأسبوع.
وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار، وبلغ أعلى مستوى في عام ونصف العام في السوق الخارجية، حيث أدت عطلة في الصين لشح السيولة وعززت تحركات العملة، إضافة إلى ذلك كشفت بيانات صينية الأربعاء عن أن تعافي بكين الاقتصادي يمضي في مساره.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي سجل أمام العملة الوطنية التركية سعر 7.93 ليرة تركية، ليقترب من تخطي حاجز الـ8 ليرات، فيما سجل سعر صرف اليورو 9.34 مرتفعًا من 9.33 ليرة تركية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وعالميًا تراجع الدولار، متكبدًا خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرًا، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.
وترجع قفزة اليوان، التي جاءت حين استأنفت الأسواق الصينية عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأسباب من بينها اللحاق بالعملة في التعاملات الخارجية والتي ارتفعت مقابل الدولار المتراجع خلال الأسبوع.
وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار، وبلغ أعلى مستوى في عام ونصف العام في السوق الخارجية، حيث أدت عطلة في الصين لشح السيولة وعززت تحركات العملة، إضافة إلى ذلك كشفت بيانات صينية الأربعاء عن أن تعافي بكين الاقتصادي يمضي في مساره.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي سجل أمام العملة الوطنية التركية سعر 7.93 ليرة تركية، ليقترب من تخطي حاجز الـ8 ليرات، فيما سجل سعر صرف اليورو 9.34 مرتفعًا من 9.33 ليرة تركية.
سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 11-10-2020
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي «cib»
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.