رئيس نيجيريا: ما زلنا نركز على مكافحة التمرد المسلحة

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم، إن إدارته ظلت تركز على محاربة عمليات التمرد وقطع الطرق المسلحة وأشكال الإجرام الأخرى في جميع أنحاء البلاد.وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية (نان) أن بخاري صرح بأن بلاده ما زلت تركز في القتال ضد حركات التمرد وأشكال الإجرام الأخرى في جميع أنحاء البلاد.وقال "لا نزال ملتزمين بإنهاء التحديات الأمنية التي تعصف بالبلاد"، مضيفا "أنا واثق من أن التدريب الذي تلقاه الطلاب العسكريون قد جهزهم بشكل كاف لمواجهة أي تحديات في أداء واجبهم".