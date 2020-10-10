«شوشة»: السيسي حريص على توفير احتياجات شمال سيناء

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن القيادة السياسية تهتم بأهالي المحافظة، خاصةً شمال سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية.يأتي ذلك في اطار احتفالات المحافظة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر يرافقه نائب المحافظ هشام الخولي ورئيسا مدينتي الحسنة ونخل وعدد من القيادات ومشايخ المنطقة والأهالي.وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم السبت - أن الرئيس السيسي حريص على توفير احتياجات المحافظة والاهتمام بتحقيق مطالب أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال دعم مرافق الخدمات وإقامة المشروعات لهم، والتوجيه بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة.وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات فى مختلف المجالات من إسكان وطرق ومدارس ومستشفيات ومنازل ومرافق متعددة تصب في صالح المواطنين ودعم الخدمات المقدمة لهم في إطار اهتمام الدولة بهم.وأكد المحافظ أنه افتتح المنازل البدوية التي أقامها جهاز تعمير سيناء في منطقة وسط سيناء بالحسنة ونخل وتسليمها للمواطنين الحاجزين بواقع 25 منزلًا بالحسنة و25 منزلًا آخرى بنخل نظير مبلغ 100 جنيه كإيجار شهري نظير المرافق والخدمات، مشيرًا الى أن كل منزل مقام على مساحة 120 مترًا مربعًا يضم 3 غرف ومطبخ وحمام إلى جانب حوش للاستخامات المختلفة من زراعة وتربية الدواجن والأغنام وغيرها، مطالبًا المواطنين بالاقامة فيها والحفاظ عليها وعدم التنازل عنها أو تأجيرها للغير.وأضاف أنه جرى أيضا افتتاح 3 محطات للمياه في منطقة وسط سيناء، منها محطة لتحلية مياه الآبار فى قرية بغداد بالحسنة، ومحطتا مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل، مشيرا إلى أن افتتاح المحطات الثلاث يأتي ضمن المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإجمالي 50 مليون جنيه؛ لتحسين الخدمة ودعم مشروعات المياه والصرف الصحي بسيناء.وأشار إلى أنه جرى توفير 3 مصادر للطاقة لتشغيل المحطات (الكهرباء ومولدات احتياطية والطاقة الشمسية)؛ لضمان استمرار تشغيلها طوال الوقت، بالإضافة إلى توفير 3 مصادر للطاقة لتشغيل المحطات.ولفت المحافظ إلى أن كل محطة تتبعها مساحة 10 أفدنة لزراعتها بالزيتون وباقي المحاصيل، وأنه سيجرى توزيع الأراضي على المواطنين من الأهالي بواقع فدانين لكل أسرة، وذلك لتعميم الاستفادة منها، مطالبًا المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها.ووجه المحافظ، المسئولين بضرورة الاهتمام بمطالب وخدمات المواطنين والاستماع اليهم وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مقدمًا الشكر للمحافظين السابقين الذين كان لهم الفضل فى التخطيط لإقامة تلك المشروعات التي جرى تنفيذها.من جانبه، أعلن رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس ناجي إبراهيم محمد أن خطة جهاز التعمير تتضمن إنشاء العديد من المشروعات ومرافق الخدمات بسيناء من طرق ومساكن وبيوت بدوية ومزارع ومشروعات انتاجية وغيرها، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء 50 منزلًا بدويًا فى منطقة وسط سيناء بخطة العام الماضى بواقع 25 منزلًا بالحسنة و25 منزلًا بنخل، وأن الخطة الحالية تضمنت إنشاء 65 منزلًا بواقع 40 منزلًا بالحسنة و25 منزلًا بنخل.