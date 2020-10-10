أنقذها من الإفلاس.. لماذا ذبحت منيرة المهدية «ديك رومي أحمر» على مدخل مسرحها؟

تعد منيرة المهدية واحدة من أهم مطربات القرن العشرين، وخاصة أنها ظهرت قبل ظهور أم كلثوم، وكانت تعتبر نجمة الغناء في ذلك الوقت، ورغم دخولها لعالم الفن والغناء إلا انها كانت كثائر المصريين في ذلك الوقت تؤمن بالحسد والعين وتفعل ما يقيها شرور ذلك الحسد قبل صعودها على المسرح.ولدت الفنانة منيرة المهدية في العام 1885، وكانت منيرة المهدية أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر بل والوطن العربي، وكذلك كانت أول سيدة مغنية تسجل لها أسطوانات موسيقية، وهو ما ساهم في أن يطلق عليها في ذلك الوقت سلطانة الطرب، وقبل ظهور كوكب الشرق أم كلثوم كانت سلطانة الطرب منيرة المهدية أشهر مطربة بين جمهور البسطاء وكذلك بين الباشوات والمثقفين في تلك الفترة.وكان لسلطانة الطرب منيرة المهدية تلقب أيضًا بصاحبة الصوت الأبيض، وكانت تغني بشكل يومي في أحد مقاهي القاهرة في العام 1905، حتى كونت بعد ذلك فرقة استعراضية تحمل اسمها وتطور الأمر إلى ملهى بمسرح كبير أطلقت عليه "نزهة النفوس" فيما وصفته الصحف في ذلك "هواء الحرية".وقد كان لذلك المسرح قصة خاصة مع سلطانة الطرب، فقد كانت لشدة خوفها من الحسد لا تفتتح أي مسرحية او استعراض غنائي إلا إذا ذبحت "ديك رومى أحمر" على باب المسرح، على أن تظل دماء الديك الرومى فوق العتبة حتى يدوس عليها أول متفرج يدخل الصالة، فتتلوث بها قدماه وتترك آثارها فى الردهة والصالة وأسفل المقعد الذي يجلس عليه.وكانت منيرة المهدية تصر على ألا يأكل لحم الديك إلا اثنان من المقرئين، يظلان طوال النهار يتلوان القرآن حتى يتم فتح الستارة، وكانت منيرة المهدية تعتبر أن ذلك يجلب الحظ الجيد لها فقد كان مسرحها يمتلئ بالمتفرجين، وكانت تلجأ إليها كلما قل الإقبال على مسرحياتها، وظلت تداوم على ذبح الديك الرومي كلما افتتحت رواية جديدة فتذبح الديك الرومى الأحمر وتفرح بمشهد دمائه التى تلطخ أرضية الصالة.