الباز يكشف بالمستندات فضائح الأجير الهارب الشناف «مدير مكملين»

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بالمستندات والوثائق فضائح الأجير الإخواني أحمد الشناف مدير قناة "مكملين".





وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن أحمد الشناف خرج من مصر قبل 3 يوليو 2013، بعد أن فكرت الجماعة الإرهابية بإعداد كوادر لها في الخارج تحسبا لسقوط محمد مرسي.





وأضاف "الباز"، أن الشناف منذ وصوله لتركيا بدأ في بناء إمبراطورية اقتصادية كبيرة يطلق عليها الآن اسم امبراطورية "آل الشناف"، منوها أنه الآن يمتلك مصنع للرخام في أزمير يديره هو وشقيقه أسامة، ويمتلك عدد من الشركات في السعودية والكويت وعنده شركة لتجارة الملابس ويمتلك 6 شقق سكنية في إسطنبول، منوها أنه حاصل على الجنسية التركية هو وشقيقه.





وعرض "الباز"، مستند من الهيئة العامة للصادرات والواردات يؤكد أن هناك شركة بنفس الاسم الخاص بشركة الشناف في تركيا، ويديرها شقيقه، مطالبا السلطات في مصر بضرورة البحث وراء تلك الشركة وكشف مصادر تمويلها.





وتابع: "أسامة شقيق أحمد الشناف والحاصل على الجنسية يصدر الرخام ويستورد لمصر"، متسائلا: "كيف لهذا الإخواني الإرهابي الذي يحرض على مصر أن يكون له مصنع في تركيا وفرع له في مصر؟".