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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

سر نعيمة عاكف.. حاولت القفز من برج إيفل لسبب غريب ثم انهارت من البكاء

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:33 م
نعيمة عاكف
نعيمة عاكف
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الفنانة نعيمة عاكف واحدة من ألمع نجوم الرقص الاستعراضي في مصر، خاصة في الفترة من خمسينات وحتى ثمانينات القرن الماضي، وتزوجت في بداية حياتها الفنية من المخرج حسين فوزي والذي جمعته به علاقة عمل في العديد من الأفلام وصلت لما يقرب من 15 عمل فني، وتعرضت لموقف كوميدي بكت في أخره خلال قضائهما شهر العسل.

ولدت نعيمة عاكف في مدينة طنطا في العام 1929 بمدينة طنطا، وكان والدها يمتلك سيرك، يقدم من خلاله العروض البهلاوانية، وتعلمت نعيمة عاكف الألعاب البهلوانية مثل والدها وأفراد الأسرة، ثم ترك السيرك مع والدتها حينما انفصلت عن والدها، واستقرت بشارع محمد علي ثم انتقلت نعيمة إلى ملهي الكيت كات الذي كان يرتاده معظم مخرجي السينما، فالتقطها المخرج أحمد كامل مرسي وقدمها كراقصة في فيلم "ست البيت" ومنه اختارها المخرج حسين فوزي لتشارك في بطولة فيلمه "العيش والملح" وبعده تعاقد معها على احتكار وجودها في الأفلام التي يخرجها لحساب شركة نحاس فيلم.

وفي العام 1956 وعقب زواجها من المخرج حسين فوزي، سافرت نعيمة عاكف بصحبة زوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وخلال زيارتهما لبرج أيفل أنفصل الزوجان بسبب الزحام الشديد، ولم يصل أحدهما إلى الأخر، واعتقد حسين فوزي أن نعيمة عاكف، هبطت إلى الطابق الأرضي فنزل للبحث عنها، فيما شاهدته نعيمة عاكف التي كانت في الطابق التالي لإعلى مباشرة، ولم تستطع النزول نتيجة لشدة الزحام، ففكرت استخدام قدرتها الاستعراضية ومهارتها للنزول إلى الطابق الأسفل من خلال القفز وخاصة أن الفارق هو طابق واحد فقط، وحينما أوشكت على القفز شاهدها رجال الشرطة الذين ظنوا انها تحاول الانتحار فأمسكوا بها، وخلال حديثهم معها لم تكن تفهم شيء لعدم إجادتها للغة الفرنسية، حتي التفت زوجها ورأى الضجة واكتشف أن نعيمة عاكف هي الطرف الاخر فصعد إليها ليحل الازمة وبمجرد مشاهدتها له أنهارت في البكاء.

وبعد عشر سنوات من الزواج أنفصلت نعيمة عاكف عن حسين فوزي، بهدوء شديد بعدما اخرج لها 15 عملًا فنيُا.

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