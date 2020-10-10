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أيام زمان

أسرار علاقة أحمد منيب وعبدالناصر.. «خاطب الرئيس لإنقاذ الأغنية النوبية»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:32 م
أحمد منيب
أحمد منيب
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الفنان أحمد منيب ليس واحدًا من أهم الملحنين المصريين في القرن العشرين فقط، وإنما صاحب فضل كبير يقدره النوبيين بشدة في معرفة أبناء الشعب المصري بل والعربي أيضًا بالتراث النوبي والغناء النوبي أو ما يطلق عليه موسيقى الجنوب.

ومن أشهر مواقف منيب ليس فقط تقديم نجوم النوبة للغناء مثل الكينج محمد منير وغيره، وإنما هو صاحب الفضل الأول في ظهور الألحان والأغاني النوبية في الإذاعة المصرية من خلال خطابه للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

ولد أحمد محمد صالح الشهير بأحمد منيب، فى قرية توماس بمحافظة أسوان في عام 1926. وكانت بداياته عام 1954 فى إذاعة وادي النيل والذي قدم فيها العديد من الأغاني التراثية النوبية.

واستطاع أحمد منيب المطرب والملحن النوبي، دمج الأغنية النوبية في الفن التقليدي الذي يقدم للجمهور المصري في ربوع مصر دون إحداث تغييرات جذرية في اللحن النوبي.

ومع بدايات ثورة 23 يوليو 1952 أدرك أحمد منيب وزميله الشاعر محي الدين شرف اهتمام الثورة بربط السودان وجنوب مصر بخطاب يوليو الأيديولوجى ومنح مزيد من ساعات البث الإذاعى لجنوب مصر والسودان، فوجه منيب رسالة شخصية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في العام 1954، يطالبه خلالها بالسماح بإذاعة الموسيقى النوبية فى الإذاعة المصرية.

وهو ما لقي استجابة سريعة عبدالناصر وجاء أول برنامج يذيع الموسيقى النوبية وهو برنامج "من وحى الجنوب" ليسمع المصريين اللغة النوبية بلسان الشاعر عبد الفتاح والى وألحان العازف الشاب أحمد منيب، ونجح منيب فى انطلاق الإذاعة بلغة النوبة كأولى خطوات الانتشار للغة وموسيقى النوبة.

لم يكتف "منيب" بذلك وإنما تقدم بالتماس لعبدالناصر مرة أخرى، وقال في أحد الحوارات النادرة له: "في عام 1966 تقدمت بالتماس إلى الرئيس جمال عبد الناصر أطلب فيه زيادة مدة البرنامج، لإعطاء الفرص الكاملة للفنانين النوبيين لإحياء الحفلات في كل المناسبات الدينية والوطنية ووافق "عبد الناصر".

ولكن لم يحقق "وحي الجنوب" لـ"منيب" الانتشار المرغوب، ففكر في تطعيم الألحان النوبية بكلمات مصرية وعملت أول أغنية بكلمات مصرية لمطرب نوبي اسمه محمد حسن "ما بتستناني"، ونجحت الفكرة، وبدأ نجم منيب فى السطوع بنهاية السبعينيات بعد رحيل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وتراجع الموسيقار محمد عبد الوهاب للتلحين، ثم جاء اللقاء الذي كان بمثابة نقطة انطلاق كبرى للموسيقى النوبية من خلال لقاء أحمد منيب والشاعر عبدالرحيم منصور وكان الطرف الثالث للقاء هو المطرب محمد منير في العام 1978، لينتشر اللحن النوبي وكذلك الأغنية النوبية بصوت آخر وهو صوت محمد منير.

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