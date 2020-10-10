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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة «حقك تنظمي» بالمجان في المنوفية غدا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:31 م
أحمد أبو ليمون
أحمد أبو ليمون
ولاء القاضي
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي ستنطلق غدا تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الصحة.

وأوضح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه سيتم تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال أكتوبر الجاري على مرحلتين، تبدأ الأولى خلال الفترة من 11102020 حتى 1510 2020 بإدارات (الباجور ــ قويسنا ــ بركة السبع ــ منوف ــ سرس الليان) والمرحلة الثانية خلال الفترة من 18102020 حتى 22102020 بإدارات (أشمون ــ تلا ــ الشهداء ــ السادات ــ شبين الكوم) تحت إشراف إدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة.

من جانبه، أشار الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والندوات الإعلامية عن أهداف الحملة وأهميتها من خلال مراكز الإعلام بالمدن والرائدات الريفيات لضمان وصول الخدمات لكل السيدات المستهدفات في قرى ومراكز المحافظة، وكذلك التنسيق مع إدارة الطب العلاجي لتوفير أخصائيين نسا للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية والإشراف على القوافل العلاجية من خلال فرق الإشراف بالمديرية والإدارات مؤكدًا اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضية الزيادة السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة.

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