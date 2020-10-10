الباز: معرض تراثنا للحرف اليدوية «حاجة تشرف»

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الأسر المصرية بضرورة زيارة معرض تراثنا للحرف اليدوية، مشيرا إلى أنه "حاجة تشرف"، وتعكس قيمة مصر الثقافية.





وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام اليوم بجولة تفقدية لمعرض تراثنا بصحبة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.





ولفت "الباز"، إلى أن المعرض يضم 600 عارض وعارضة، من صناع المنتجات اليدوية، من كل محافظات مصر، متابعا: "اللي هيروح هيلاقي روح مصر الحقيقية والتراث وهيلاقي منتجات وملابس وحلي ومشغولات يدوية تعكس ثقافة مصر وروحها الحضاري".