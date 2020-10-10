تخفيض 30% على إصدارات الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى 31 أكتوبر

أعلن قسم النشر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تخفيض 30% من إصداراته الجديدة التى تصدر عن دراسات الشرق الأوسط، حتى 31 من أكتوبر الجاري، بهدف التشجيع على قراءة الكتب والروايات.ومن بين الإصدارات التى ينطبق عليها الخصم، رواية "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" للروائي السوري خالد خليفة، والتي صدرت أوّل مرة عام 2013 عن دار العين للنشر في القاهرة، وحازت على "جائزة نجيب محفوظ للأدب" عام 2013، كما دخلت في القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".