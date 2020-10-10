انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب بكنيسة الأقباط الكاثوليك بقبة الهواء

نظم الشباب بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، تحت رعاية الأنبا إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، فعاليات المؤتمر السنوي للاجتماع، وذلك ببيت سان مارك ببرج العرب بالإسكندرية.أقيمت فعاليات المؤتمر بمشاركة الأب يوحنا عادل الراعي المساعد بالكنيسة، ومسئولي الاجتماع، والشباب القبطي.تضمن المؤتمر العديد من الفقرات المتنوعة، ومنها المشاركة في حفلة الخريجين التي نظمتها لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، كما تخللت المؤتمر محاضرة مع حنا فوزي حول "كلمة الله وعلاقتها بواقع حياتنا"، بالإضافة إلى الكثير من الفقرات التكوينية والترفيهية، والتقاط الصور التذكارية.