فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإصابات كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قفز بما يزيد على 26 ألفا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.وأعلنت الوزارة تسجيل 26896 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام، وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 54 إلى 32684.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.