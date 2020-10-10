رسالة حزينة من كندة علوش إلى سوريا ولبنان

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حزنها لحال سوريا ولبنان على خلفية الحرائق، التي عانى منها البلدان وتوجهت برسالة حزينة نشرتها عبر حسابها في "تويتر".وأشارت الممثلة السورية إلى الأذى النفسي الذي تعانيه؛ بسبب الحرائق الهائلة التي طالت غابات الساحل السوري وحرائق لبنان.وتوجهت بالدعاء إلى الله راجية أن يطفئ الحرائق وأن يزيح هذه الغمة عن الشعبين اللبناني والسوري.