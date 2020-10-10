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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم الهدنة.. قصف جديد يستهدف عاصمة إقليم قاراباخ

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:59 م
إقليم قاراباخ
إقليم قاراباخ
أحمد عاشور
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رغم إعلان وزارة الخارجية الروسية، مساء الجمعة، في بيان أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف لإطلاق النار في منطقة ناغورني قره باخ الانفصالية التي تشهد معارك، وبدء مفاوضات جوهرية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وشهد إقليم قاراباخ قصفا جديدا يستهدف عاصمة إقليم ناغورني قاراباخ، مساء اليوم السبت.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إثر مفاوضات في موسكو بين وزيري خارجية البلدين إن وقفا لإطلاق النار سيبدأ "اعتبارًا من الساعة 12:00 يوم 10 أكتوبر 2020 لأغراض إنسانية".

واتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف لإطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية يبدأ ظهر السبت، بحسب ما أعلنت الخارجية الروسية بعد مفاوضات في موسكو بين وزيري خارجية البلدين.

كما اتفق البلدان على بدء "مفاوضات جوهرية" للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، بحسب المصدر ذاته.

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