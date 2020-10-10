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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إسحق يزور كاتدرائية الشهيد أبوفام الأوسيمي بطما

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:12 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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زار الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم السبت، مزار الشهيدة العفيفة مهراتي في كاتدرائية الشهيد أبوفام الأوسيمي بطما.

استقبل الأنبا إسحق بالكاتدرائية عددا من رعاة الكنيسة وشعب المنطقة، كما ألقى الأنبا إسحق عظة روحية على الشعب الحضور.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.

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