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السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:54 م
صلاح دياب
صلاح دياب
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قالت مصادر قانونية، إن النيابة المختصة قرّرت إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب، الذي جرى الإفراج عن دياب، مساء اليوم، وتوجه إلى منزله بمنيل شيحة بعد إنهاء إجراءات إخلاء السبيل من سرايا النيابة.

في وقت سابق، قررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه ببناء مصانع دون ترخيص ولتهرّبه من سداد 11 مليارًا و135 مليون جنيه، حيث ألقي القبض على رجل الأعمال على خلفية اتهامه بعدد من القضايا المالية وخضع للتحقيق قبل أن يصدر قرار بحسبه.

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