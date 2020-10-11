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الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11-10-2020

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

درجة الحرارة اليوم

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 11-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا، مع وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، لطيف ليلا، ويكون الطقس نهارا حارا على جنوب سيناء، ونشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، حارا على شمال الصعيد، والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح المعتدلة تنشط أحيانا، ويكون معتدلا ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

- الشبورة المائية
تظهر صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس اليوم


درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 30 22
الإسكندرية 28 21
تصل الحرارة في وادى النطرون 30 22
طنطا 30 22
تصل الحرارة في شبين الكوم 31 22
دمنهور 31 22
تصل الحرارة في بلطيم 30 24
مطروح 27 21
تصل الحرارة في السلوم 28 20
سيوة 30 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 24
دمياط 28 24
تصل الحرارة في الزقازيق 30 23
المنصورة 29 22
تصل الحرارة في الإسماعيلية 32 21
السويس 31 22
تصل الحرارة في العريش 28 23
رفح 29 22
تصل الحرارة في رأس سدر 32 23
نخل 30 17
تصل الحرارة في نويبع 34 26
طابا 30 22
تصل الحرارة في كاترين 33 16
الطور 36 23
تصل الحرارة في شرم الشيخ 35 28
الغردقة 35 25
تصل الحرارة في مرسى علم 35 25
الفيوم 33 22
تصل الحرارة في بنى سويف 33 22
المنيا 34 23
تصل الحرارة في أسيوط 35 22
سوهاج 38 22
تصل الحرارة في قنا 39 23
الأقصر 40 25
تصل الحرارة في أسوان 41 25
إدفو 43 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 41 26
تصل الحرارة في شلاتين 36 28
أبورماد 35 27
تصل الحرارة في حلايب 33 29
رأس حدربة 35 26

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