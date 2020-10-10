الأنبا بشارة يُكرّم خريجي المرحلة الثانوية

كَـرّم صباح اليوم السبت، الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص.كان في استقبال نيافته الأب يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب رعاة الكاتدرائية، اللذان رحبا بنيافته وبالحضور، حيث حضر مراسم التكريم الآباء الرعاة ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف كنائس الإيبارشية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفى بهم.بدأ الاحتفال بتلاوة صلاة الساعة الثالثة من الأجبية المقدسة، كما تحدث نيافة الأنبا بشارة في كلمته عن أهمية التحلي بروح الشباب على مثال الطوباوي كارلو أكوتيس.تضمن اليوم أيضًا توزيع الهدايا التذكارية على الخريجين، وختم نيافته الاحتفال بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.