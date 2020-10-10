النيابة: لا شبهة جنائية في تغيب فتاة بالمنوفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة تغيب فتاة بالمنوفية تخلو من أى شُبهة جنائية.وقالت النيابة في بيان إن التحقيقات المجراة مع الفتاة - عقب العثور عليها - ووالدها وعددا من الشهود؛ أكدت أنها لم تكن مختطفة ولم تتعرض لأي اعتداء عليها، وأن سبب تركها مسكن والدها لا يتعلق بوقوع جريمة جنائية، لذلك آثرت النيابة العامة عدم الإفصاح عنه حفظًا لحقوق حُرمة حياتها الخاصة.