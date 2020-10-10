انطلاق حفل بداية العام الدراسي بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بمسرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حفل بداية العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.حضر الحفل مدرسو الكلية وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية.بدأ الحفل بتقديم خورس الكلية الإكليريكية للحن "إي أغابي" وبعدها عرض فيلم تسجيلي عن إكليريكية الإسكندرية، وبعده ألقى نيافة الأنبا بافلي كلمة عن أساتذة الكلية الإكليريكية بعنوان "تقوى المعلم" وبعدها ألقى قداسة البابا المحاضرة الأولى في مادة العهد الجديد.