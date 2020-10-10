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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجراد يجتاح أربع محافظات يمنية متجهًا نحو السعودية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:51 م
الجراد
الجراد
وكالات
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اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي العاصمة اليمنية صنعاء، مرورًا بمحافظات عمران والمحويت وصعدة، متجهة نحو الحدود السعودية.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أسراب الجراد وهي تغطي سماء صنعاء.

وتسببت أسراب الجراد بأضرار فادحة في المحاصيل الزراعية التي اقتربت من مرحلة النضج، في ظل عجز تام من قبل السلطات المحلية عن مكافحتها أو الحد منها.

وحذر مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بوزارة الزراعة في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، من خطورة الجراد وتأثيراته، داعيا السلطات المحلية والمُزارعين والنحالين للإسهام في جهود المكافحة.

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