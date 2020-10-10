قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار بمنطقتنا

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ ويساهم في الاستقطاب السلبي بالمنطقة.وأوضح «قرقاش» أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى قطر، الذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي والشواهد عديدة.وأضاف في تغريدة على تويتر: «التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الإقتصادية للزيارة ولنكون واضحين.. الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار بمنطقتنا».وتابع: «الوجود العسكري التركي في الخليج العربي هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق».