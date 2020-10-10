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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:28 م
المولد النبوي
المولد النبوي
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يبحث أفراد الأسرة في الوقت الراهن عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020، ويعد هذا اليوم هو المميز لدى الأسرة المصرية لتجميعهم معًا للاحتفال علاوة على ذلك، يأخذ جميع العمال في القطاع العام والقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وترصد "الدستور" لقراءها موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020، حتى يتثنى لأفراد الأسرة والمقيمين في مصر، تحديد أماكن التنزه في الأماكن المتاحة خلال ذلك اليوم لقضاء يوم عطلة مميز لهم.

الإجازات الرسمية في مصر 2020

لم يتبقى من العطلات الرسمية بالعام الحالي سوى عطلة واحدة فقط هي "ذكرى المولد النبوي الشريف"، حيث لم يعد يتبقى في العام سوى ثلاثة أشهر فقط حيث ينص قانون العمل على أن العطلات الرسمية سواء كانت دينية أو وطنية للبلاد مدفوعة الأجر ولا تعد تغيب عن العمل ولا يتم خصمها من الراتب الخاص بالعاملين بالدولة المصرية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2020


عطلة المولد النبوى الشريف

توافق عطلة المولد النبوى الشريف 12 ربيع الأول هذا العام، يوم 29 أكتوبر 2020، وهى عطلة دينية يحتفل بها المسلمين بذكرى ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله، بإقامة احتفالات بمدح النبي، ومجالس ذكر لسيرة النبي العطرة.

وتعد حلاوة المولد أحد الطقوس الأساسية في احتفال بالمولد النبوي الشريف، وهى عادة تم إدخالها إلى مصر زمن الفاطميين، وساعدوا في نشرها للتقرب من المصريين.

احتفالات المولد النبوي الشريف.


يوم المولد النبوي هو إعلان عن مودة كل مسلم للرسول (صلي الله عليه وسلم )، ومن مشاهد الاحتفالات التي تكون في هذا اليوم هو شراء الكثير من الحلويات والتهاني بين الأفراد وبعضهم البعض، حيث أن الأطفال هم أكثر الأفراد بهجة في هذ اليوم.

ومن أشهر الاحتفالات هذا اليوم:

- غناء ألحانًا واناشيد رائعة، مثل نشيد طلع البدر علينا.

- تقديم العديد من الحلويات والمشروبات المتنوعة في هذا العيد المبارك.

- التقرب إلى الله سبحانه وتعالي، بإقامة حلقات الذكر في هذا اليوم المبارك.

- تزيين المساجد احتفالًا بهذا اليوم المبارك.

- وفي الإسكندرية يقدم الأهالي مشروب الشربات وبه قطع من فاكهة الموز.

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